|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ÖMER KÖÇER YAŞ : 81
|Vefat Tarihi
|:
|19 Kasım 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET KÖÇER
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5558880263
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAHALLESİ, EMİNE YAŞAR CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|TURUŞ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ALİ, SALİH, MEHMET VE SERHAT KÖÇER'İN BABALARI, ÖMER KÖÇER VEFAT ETTİ.
Ömer Köçer Vefat Etti 19.11.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
19 Kasım 2021 Cuma 15:19
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