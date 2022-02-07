|Vefat Eden Adı Soyadı
|ÖMER FARUK KORUNAN [ YAŞ : 69 ]
|Ölüm Tarihi
|7.2.2022
|Taziye Adresi
|TURGUT REİS MAH. RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ
|Defin Yeri
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Cenaze Namazı
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Cenaze Yakını
|EMİN(OĞLU)
|İletişi No
|05442420244
|Taziye Yakınları
|RAHMETLİ EMİN KORUNAN'IN OĞLU, EMİN KORUNAN'IN BABASI, YAHYA VE MAHMUT KORUNAN'IN KARDEŞLERİ, RAMAZAN ANGUR VE YUSUF YENİCE'NİN KAYINBABALARI, NECMİ VE NAZIM PEKTAŞ'IN ENİŞTELERİ, ÖMER FARUK KORUNAN VEFAT ETTİ.
Ömer Faruk Korunan Vefat Etti 07.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
07 Şubat 2022 Pazartesi 14:23
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