Ömer Faruk Korunan Vefat Etti 07.02.2022

RAHMETLİ EMİN KORUNAN'IN OĞLU, EMİN KORUNAN'IN BABASI, YAHYA VE MAHMUT KORUNAN'IN KARDEŞLERİ, RAMAZAN ANGUR VE YUSUF YENİCE'NİN KAYINBABALARI, NECMİ VE NAZIM PEKTAŞ'IN ENİŞTELERİ, ÖMER FARUK KORUNAN VEFAT ETTİ.