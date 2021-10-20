|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|ÖMER BAYIR YAŞ : 38
|Vefat Tarihi
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|20 Ekim 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
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|Defin Zamanı
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|-
|Yakını
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|ZEYNAL BAYIR
|Yakınlığı
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|ABİSİ
|Telefon
|:
|5366017526
|Taziye Adresi
|:
|OSMANİYE
|Yakınları
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|MUSTAFA BAYIR'IN OĞLU; HASAN, MAHMUT VE HALİL BAYIR'IN YEĞENLERİ; ZEYNAL, SEYFETTİN, HAMİT, BAHATTİN, ABDURRAHMAN VE ABDULLAH BAYIR'IN KARDEŞLERİ; ABDULKADİR, BURHAN VE NİZAMETTİN BAYIR'IN AMCALARI ÖMER BAYIR VEFAT ETTİ.
Ömer Bayır Vefat Etti 20.10.2021
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
20 Ekim 2021 Çarşamba 11:17
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