|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ÖMER ARİN YAŞ : 66
|Vefat Tarihi
|:
|06 Aralık 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|YUSUF ZİYA ARİN
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5373671121
|Taziye Adresi
|:
|BAHÇECİK MAHALLESİ LATİF GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HACI HASAN ARİN'İN OĞLU, VEYSEL ARİN'İN BABASI; FADİL, ZİYA, İSMET, ŞEHMUS VE HAMZA ARİN'İN ABİLERİ DİCLE ÜNİVERSİTESİNDEN EMEKLİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖMER ARİN VEFAT ETTİ.
Ömer Arin Vefat Etti 06.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
06 Aralık 2021 Pazartesi 10:05
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