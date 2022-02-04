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Nurvet Bayima Vefat Etti 04.02.2022

ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
04 Şubat 2022 Cuma 10:07
5 Okunma
Nurvet Bayima Vefat Etti 04.02.2022
Vefat Edenin Adı Soyadı : NURVET BAYİMA YAŞ : 46
Vefat Tarihi : 04 Şubat 2022 Cuma
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
Yakını : ZEYNAL ABİDİN BAYİMA
Yakınlığı : DAYISI
Telefon : 5524854402
Taziye Adresi : SÜMER EVLER MAHALLESİ, BOZBEY CADDESİ KENDİ EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : MUSTAFA SABDÜZEN'İN TORUNU, NERGİZ BAYİMA'NIN KIZI, ABUZER VE ADIYAMAN BELEDİYESİ PERSONELİ ZEYNAL ABİDİN BAYİMA'NIN HALASI KIZLARI, NURVET BAYİMA VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Nurvet Bayima Vefat Etti 04.02.2022
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