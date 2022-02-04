|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|NURVET BAYİMA YAŞ : 46
|Vefat Tarihi
|:
|04 Şubat 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ZEYNAL ABİDİN BAYİMA
|Yakınlığı
|:
|DAYISI
|Telefon
|:
|5524854402
|Taziye Adresi
|:
|SÜMER EVLER MAHALLESİ, BOZBEY CADDESİ KENDİ EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MUSTAFA SABDÜZEN'İN TORUNU, NERGİZ BAYİMA'NIN KIZI, ABUZER VE ADIYAMAN BELEDİYESİ PERSONELİ ZEYNAL ABİDİN BAYİMA'NIN HALASI KIZLARI, NURVET BAYİMA VEFAT ETTİ.
Nurvet Bayima Vefat Etti 04.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
04 Şubat 2022 Cuma 10:07
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