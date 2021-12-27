|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|NURULLAH KARATAŞ (YAŞI : 28)
|Vefat Tarihi
|:
|25 Aralık 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YEN,İ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|AZİZ KARATAŞ
|Yakınlığı
|:
|BABASI
|Telefon
|:
|5364717168
|Taziye Adresi
|:
|SÜMER EVLER MAHALLESİ, ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ÇENÇEN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN, AZİZ KARATAŞ'IN OĞLU NURULLAH KARATAŞ HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.
Nurullah Karataş Vefat Etti 25.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
27 Aralık 2021 Pazartesi 09:42
61 Okunma