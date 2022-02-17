|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|NURHAN ÖZCAN YAŞ : 51
|Vefat Tarihi
|:
|17 Şubat 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|RAMİZ ÖZCAN
|Yakınlığı
|:
|EŞİ
|Telefon
|:
|5064712673
|Taziye Adresi
|:
|ULUCAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAMİZ ÖZCAN'IN HANIMI, HÜSEYİN AKBUĞA'NIN KIZI, KÖY HİZMETLERİ PERSONELİ MEHMET ALİ ÖZCAN'IN GELİNİ; MEHMET, ONUR VE SEMANUR ÖZCAN'IN ANNELERİ, DR. RECAİ AKBUĞA'NIN YEĞENİ, BANKACI ŞEYHO ÖZCAN'IN YENGESİ, MURAT AKBUĞA'NIN KIZKARDEŞİ, NURHAN ÖZCAN VEFAT ETTİ.
Nurhan Özcan Vefat Etti 17.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
17 Şubat 2022 Perşembe 09:22
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