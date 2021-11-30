|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|NURETTİN GÜLER YAŞ : 66
|Vefat Tarihi
|:
|30 Kasım 2021 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|FARUK GÜLER
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5415592000
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|DAĞ KUYACAK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ HACI HÜSEYİN GÜLER'İN OĞLU; SELAHATTİN, MEHMET VE RAHMETLİ HACI HÜSEYİN GÜLER'İN KARDEŞLERİ; TURAN, TURGUT, FARUK VE OĞUZHAN GÜLER'İN AMCALARI, HÜSEYİN GÖNÜLLÜ VE ALİ ARIK'IN KAYINLARI, ATİLLA YILMAZ'IN KAYINBABASI NURETTİN GÜLER VEFAT ETTİ.
Nurettin Güler Vefat Etti 30.11.2021
ADIYAMAN HABER
adıyamanlılar net
30 Kasım 2021 Salı 10:35
10 Okunma