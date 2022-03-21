Niyazi Toprak Vefat Etti 21.03.2022

|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|NİYAZİ TOPRAK YAŞ : 68
|Vefat Tarihi
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|21 Mart 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|HASAN TOPRAK
|Yakınlığı
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|OĞLU
|Telefon
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|5389557303
|Taziye Adresi
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|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|BOZO HASAN TOPRAK'IN OĞLU, HASAN VE MAHMUT TOPRAK'IN BABALARI; SEFER, MUSTAFA, GANİ, ABUZER MEHMET VE YAŞAR TOPRAK'IN KARDEŞLERİ, NEVRES PARLAK VE ATİLLA AKDAĞ'IN KAYINBABALARI NİYAZİ TOPRAK VEFAT ETTİ.
Son Güncelleme: 21.03.2022 13:50