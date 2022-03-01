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Nezire Yakan Vefat Etti 28.02.2022

ADIYAMAN HABER

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
01 Mart 2022 Salı 09:55
10 Okunma
Nezire Yakan Vefat Etti 28.02.2022
Vefat Edenin Adı Soyadı : NEZİRE YAKAN YAŞ : 75
Vefat Tarihi : 28 Şubat 2022 Pazartesi
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
Yakını : NURİ YAKAN
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5442868454
Taziye Adresi : MALAZGİRT MAHALLESİ, MALAZGİRT CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : ALİ, NURİ, GÜLCAN, AYTEN, HATİCE , EMİNE, CEBRAİL VE ÖMER YAKAN'IN ANNELERİ, RAHMETLİ AHMET YAKAN'IN HANIMI NEZİRE YAKAN VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Nezire Yakan Vefat Etti 28.02.2022
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