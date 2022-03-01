|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|NEZİRE YAKAN YAŞ : 75
|Vefat Tarihi
|:
|28 Şubat 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|NURİ YAKAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5442868454
|Taziye Adresi
|:
|MALAZGİRT MAHALLESİ, MALAZGİRT CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ALİ, NURİ, GÜLCAN, AYTEN, HATİCE , EMİNE, CEBRAİL VE ÖMER YAKAN'IN ANNELERİ, RAHMETLİ AHMET YAKAN'IN HANIMI NEZİRE YAKAN VEFAT ETTİ.
Nezire Yakan Vefat Etti 28.02.2022
ADIYAMAN HABER
adıyamanlılar net
01 Mart 2022 Salı 09:55
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