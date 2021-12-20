|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|NEZİHAT ŞEMSİ YAŞARGÜN YAŞ : 69
|Vefat Tarihi
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|19 Aralık 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|ABDURRAHMAN YAŞARGÜN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5304902223
|Taziye Adresi
|:
|YENİPINAR MAHALLESİ, YENİPINAR TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|RAHMETLİ HASAN YAŞARGÜN'ÜN HANIMI; HACI ABUZER, MAHMUT NEDİM, ADEM, EMRAH VE ABDURRAHMAN YAŞARGÜN'ÜN ANNELERİ, RAHMETLİ ABDURRAHMAN SİTİL'İN KIZI, ZEYNAL VE SIDDIK SİTİL'İN ABLALARI NEZİHAT ŞEMSİ YAŞARGÜN VEFAT ETTİ.
Nezihat Şemsi Yaşargün Vefat Etti 19.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
20 Aralık 2021 Pazartesi 10:09
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