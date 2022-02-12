|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|NEZAHAT ÖZKOÇAK YAŞ : 72
|Vefat Tarihi
|:
|11 Şubat 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|VEDAT ÖZKOÇAK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5539198003
|Taziye Adresi
|:
|TURGUTREİS MAH. RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|MERHUM MUSTAFA ÖZKOÇAK'IN EŞİ VEDAT ÖZKOÇAK'IN ANNESİ ZİYA YÜCEL'İN ABLASI ABDURRAHMAN, YAKUP, İBRAHİM VE CELAL KARAYILAN'IN YENGESİ NEZAHAT ÖZKOÇAK VEFAT ETMİŞTİR.
Nezahat Özkoçak Vefat Etti 11.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
12 Şubat 2022 Cumartesi 11:33
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