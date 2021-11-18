|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|NEVZAT BALİ YAŞ : 44
|Vefat Tarihi
|:
|18 Kasım 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|TÜRMÜZ KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE TÜRMÜZ KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|GAFFARİ BALİ
|Yakınlığı
|:
|BABASI
|Telefon
|:
|5332546702
|Taziye Adresi
|:
|TÜRMÜZ KÖYÜ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|GAFFARİ VE RAHMETLİ FATMA BALİ'NİN OĞLU; ABUZER, ERDAL, MEHMET VE NEDİM BALİ'NİN ABİSİ NEVZAT BALİ VEFAT ETTİ.
Nevzat Bali Vefat Etti 18.11.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
18 Kasım 2021 Perşembe 10:06
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