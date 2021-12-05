|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|NEDİM YÜKÇÜ YAŞ : 89
|Vefat Tarihi
|:
|04 Aralık 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ZEYNEL YÜKCÜ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5437443063
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAH. ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ZEYNEL, SAİT VE MURAT YÜKCÜ'NÜN BABASI RAMAZAN GÜMÜŞTEKİN VE HAVA ALANI PERSONELİ FATİH BİNİCİER'İN KAYINPEDERİ TURAN VE ZEYNAL YÜKCÜ'NÜN AMCASI NEDİM YÜKÇÜ VEFAT ETMİŞTİR.
Nedim Yükçü Vefat Etti 04.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
05 Aralık 2021 Pazar 12:31
2 Okunma