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Nedim Akdağ Vefat Etti

ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ

adıyamanlılar net
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20 Aralık 2022 Salı 11:13
46 Okunma
Nedim Akdağ Vefat Etti

Yaş : 73

Defin Yeri : BÜYÜK KAVAKLI KÖYÜ MEZARLIĞI

Yakını : MAHMUT

Yakınlığı : OĞLU

Telefon : 5073511155

Taziye Adresi : ALTINŞEHİR MAH. KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN

Yakınları : BÜYÜK KAVAKLI KÖYÜ SAKİNLERİNDEN FATİH, MAHMUT, ATİLLA, RAMİZ, EMİN, ABDURRAHMAN, ENVER VE ZEYNEP AĞDAĞ'IN BABALARI, AHMET AĞDAĞ'IN KARDEŞİ ABDULLAH, AYDIN, SABRİ, ORHAN VE ZAFER AĞDAĞ'IN AMCALARI; MUSTAFA, YAŞAR ÖZKAN, ZİYA ARSLAN VE MAHMUT ÖZTÜRK'ÜN BACANAĞI MUSTAFA VE MERHUM MEHMET DİNÇER'İN DAYISI HİCRİ VE HABİP ÖZKAN'IN ENİŞTESİ NEDİM AĞDAĞ VEFAT ETTİ.

Son Güncelleme: 20.12.2022 11:15
Anahtar Kelimeler:
Nedim Akdağ Vefat EttiAdıyaman Taziye Haberleri
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