Nedim Akdağ Vefat Etti

Yaş : 73
Defin Yeri : BÜYÜK KAVAKLI KÖYÜ MEZARLIĞI
Yakını : MAHMUT
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5073511155
Taziye Adresi : ALTINŞEHİR MAH. KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : BÜYÜK KAVAKLI KÖYÜ SAKİNLERİNDEN FATİH, MAHMUT, ATİLLA, RAMİZ, EMİN, ABDURRAHMAN, ENVER VE ZEYNEP AĞDAĞ'IN BABALARI, AHMET AĞDAĞ'IN KARDEŞİ ABDULLAH, AYDIN, SABRİ, ORHAN VE ZAFER AĞDAĞ'IN AMCALARI; MUSTAFA, YAŞAR ÖZKAN, ZİYA ARSLAN VE MAHMUT ÖZTÜRK'ÜN BACANAĞI MUSTAFA VE MERHUM MEHMET DİNÇER'İN DAYISI HİCRİ VE HABİP ÖZKAN'IN ENİŞTESİ NEDİM AĞDAĞ VEFAT ETTİ.
Son Güncelleme: 20.12.2022 11:15