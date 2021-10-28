|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|NAZMİYE ERCAN YAŞI : 52
|Vefat Tarihi
|:
|28 Ekim 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Yakını
|:
|KADİR ERCAN
|Yakınlığı
|:
|EŞİ
|Telefon
|:
|5442138936
|Taziye Adresi
|:
|BAHÇECİK MAHALLESİ, LATİF GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|BAHÇECİK MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN KADİR ERCAN'IN HANIMI, NAZMİYE ERCAN HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.
Nazmiye Ercan Vefat Etti 28.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
28 Ekim 2021 Perşembe 12:10
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