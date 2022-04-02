|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|NAZLI YILDIRIM YAŞ : 68
|Vefat Tarihi
|:
|02 Nisan 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MUSTAFA YILDIRIM
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5423989569
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|CUMALİ YILDIRIM'IN HANIMI, MUSTAFA YILDIRIM'IN ANNESİ NAZI YILDIRIM VEFAT ETTİ.
Nazlı Yıldırım Vefat Etti 02.04.2022
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
02 Nisan 2022 Cumartesi 14:23
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