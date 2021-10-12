Nazım Kardaş Vefat Etti 12.10.2021

Vefat Edenin Adı Soyadı: NAZIM KARDAŞ YAŞI : 84
Vefat Tarihi:12 Ekim 2021 Salı
Defin Yeri:-
Defin Zamanı:-
Yakını: AHMET KARDAŞ
Yakınlığı:OĞLU
Telefon:5058297425
Taziye Adresi: TAZİYELERİNİZİ KAYITLI NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ.
Yakınları: İŞ BANKASINDAN EMEKLİ TÜCCAR ALİ BIRA'NIN OĞLU; DR. TURAN, BURHAN, İŞ BANKASI MÜDÜRÜ ALİ FUAT, FATİH VE AHMET KARDAŞ'IN BABALARI; ABDULLAH ELBUĞA'NIN KAYINBABASI; HÜSEYİN, MEHMET ALİ VE ENVER KARAASLAN'IN DAYILARI MEHMET VE ABDULGANİ KARDAŞ'IN AMCALARI NAZIM KARDAŞ VEFAT ETTİ.