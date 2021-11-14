|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|NAİME KOÇ YAŞ : 77
|Vefat Tarihi
|:
|12 Kasım 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|DURSUN KOÇ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5055159848
|Taziye Adresi
|:
|TURGUTREİS MAH. RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|MERHUM MEHMET KOÇ'UN EŞİ DURSUN, NEVZAT VE HÜSEYİN KOÇ'UN ANNESİ ALİ DEMİREL, ERCAN ÖZBEY, SEYİTAN TEKİN VE FERHAT ÖZTUNÇ'UN KAYINVALİDESİ AHMET ARSLANTAŞ'IN TEYZESİ NAİME KOÇ VEFAT ETMİŞTİR.
Naime Koç Vefat Etti 12.11.2021
Adıyaman Vefat
adıyamanlılar net
14 Kasım 2021 Pazar 19:12
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