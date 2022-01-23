|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MÜZEYYEN ÖZER YAŞ : 86
|Vefat Tarihi
|:
|23 Ocak 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|AHMET ÖZER
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5322255550
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MUSTAFA, MEHMET, ZİYA, AHMET, YUSUF, MAHMUT VE HÜSEYİN ÖZER'İN ANNELERİ, HÜSEYİN BEKAR VE SÜLEYMAN YÜKSEL'İN KAYINVALİDELERİ, MÜZEYYEN ÖZER VEFAT ETTİ.
Müzeyyen Özer vefat Etti 23.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
23 Ocak 2022 Pazar 13:30
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