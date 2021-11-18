|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MÜZEYYEN DURSUN İYİ YAŞ : 72
|Vefat Tarihi
|:
|18 Kasım 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ABUZER TURGUT ÖZABACI
|Yakınlığı
|:
|ENİŞTESİ
|Telefon
|:
|5324952294
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAHALLESİ, ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ AHMET İYİ'NİN HANIMI; MUSTAFA GAZİ, GÜL, FİLİZ VE EDA İYİ'NİN ANNELERİ, ABUZER ÖZABACI'NIN KAYINVALİDESİ MÜZEYYEN DURSUN İYİ VEFAT ETTİ.
Müzeyyen Dursun İyi Vefat Etti 18.11.2021
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
18 Kasım 2021 Perşembe 09:23
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