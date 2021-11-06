Müzeyyen Doğan Vefat Etti 06.11.2021

Yakınları

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DAVUTHANLI MEHMET DOĞAN'IN HANIMI; BİLAL, ZİYA, OKTAY, HAMDİ, HALİL VE ZEYNAL DOĞAN'IN ANNELERİ, FAHRİ VE BEKİR ÖZKAN'IN ABLALARI; MEHMET KUBAT, SITKI SAYINER VE ALİ ÖZKAN'IN KAYINVALİDELERİ MÜZEYYEN DOĞAN VEFAT ETTİ.