|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MÜZEYYEN DOĞAN (YAŞI : 82)
|Vefat Tarihi
|:
|06 Kasım 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ZİYA DOĞAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5325478890
|Taziye Adresi
|:
|ALTINŞEHİR MAHALLESİ, KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|DAVUTHANLI MEHMET DOĞAN'IN HANIMI; BİLAL, ZİYA, OKTAY, HAMDİ, HALİL VE ZEYNAL DOĞAN'IN ANNELERİ, FAHRİ VE BEKİR ÖZKAN'IN ABLALARI; MEHMET KUBAT, SITKI SAYINER VE ALİ ÖZKAN'IN KAYINVALİDELERİ MÜZEYYEN DOĞAN VEFAT ETTİ.
Müzeyyen Doğan Vefat Etti 06.11.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
06 Kasım 2021 Cumartesi 10:52
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