|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MÜZEYYEN AYDIK YAŞ : 86
|Vefat Tarihi
|:
|04 Aralık 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|SIDDIK AYDIK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5332253377
|Taziye Adresi
|:
|TURGUT REİS MAH. RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ESKİSARAY MAH. SAKİNLERİNDEN MUSTAFA AYDIK'IN EŞİ SIDDIK, ALİ, MEHMET VE AHMET AYDIK'IN ANNESİ MERHUM MAHMUT, ALİ, HALİT, NURETTİN VE YAŞAR SAĞLAMCAN'IN KIZKARDEŞİ MÜZEYYEN AYDIK VEFAT ETMİŞTİR.
Müzeyyen Aydık Vefat Etti 04.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
05 Aralık 2021 Pazar 12:36
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