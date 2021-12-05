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Müzeyyen Aydık Vefat Etti 04.12.2021

ADIYAMAN TAZİYE

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
05 Aralık 2021 Pazar 12:36
4 Okunma
Müzeyyen Aydık Vefat Etti 04.12.2021
Vefat Edenin Adı Soyadı : MÜZEYYEN AYDIK YAŞ : 86
Vefat Tarihi : 04 Aralık 2021 Cumartesi
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
Yakını : SIDDIK AYDIK
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5332253377
Taziye Adresi : TURGUT REİS MAH. RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ
Yakınları : ESKİSARAY MAH. SAKİNLERİNDEN MUSTAFA AYDIK'IN EŞİ SIDDIK, ALİ, MEHMET VE AHMET AYDIK'IN ANNESİ MERHUM MAHMUT, ALİ, HALİT, NURETTİN VE YAŞAR SAĞLAMCAN'IN KIZKARDEŞİ MÜZEYYEN AYDIK VEFAT ETMİŞTİR.
Anahtar Kelimeler:
Müzeyyen Aydık Vefat Etti 04.12.2021
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