|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|MUZAFFER KAÇAR YAŞ : 56
|Vefat Tarihi
|:
|15 Şubat 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Yakını
|:
|YAKUP KAÇAR
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5426040468
|Taziye Adresi
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|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HARUN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN HÜSEYİN KAÇAR'IN OĞLU ŞEYHUS, FEHMİ, MEHMET, YAKUP VE YASİN KAÇAR'IN KARDEŞLERİ, ŞERİF VE HÜSEYİN KAÇAR'IN YEĞENLERİ MUZAFFER KAÇAR VEFAT ETTİ.
Muzaffer Kaçar Vefat Etti 15.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
15 Şubat 2022 Salı 10:35
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