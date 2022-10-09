Mustafa Yoldaş Vefat Etti

Yaş : 46
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Yakını : ŞEVKET
Yakınlığı : AMCASIOĞLU
Telefon : 5537137098
Taziye Adresi : BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : MİLLİ EĞİTİM'DEN EMEKLİ BEDİR YOLDAŞ'IN OĞLU, ABDULLAH ASLAN'IN DAMADI; HACI HASAN, HACI MAHMUT, HACI ÖMER, TURAN, ABDULLAH, HALİT YOLDAŞ VE HASAN KARAKUŞ'UN YEĞENLERİ, KEMAL, İSMAİL VE MİTHAT YOLDAŞIN AMCASI OĞULLARI ADIYAMAN TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ MUSTAFA YOLDAŞ VEFAT ETTİ.
Son Güncelleme: 10.10.2022 20:11