|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MUSTAFA OĞUZ YAŞ : 73
|Vefat Tarihi
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|02 Mart 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|MEHMET FATİH OĞUZ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5533689977
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|İNCEBAĞ (ŞAVŞİ) KÖYÜ SAKİNLERİNDEN, RAHMETLİ HALİL OĞUZ'UN OĞLU, RAHMETLİ CELAL VE PTT'DEN EMEKLİ MEHMET EMİN OĞUZ'UN ABİLERİ, MEHMET FATİH VE GÜLSÜM OĞUZ'UN BABALARI; ENGİN, GÖKMEN, HALİL VE USAME OĞUZ'UN AMCALARI, KÖY HİZMETLERİNDEN EMEKLİ MUSTAFA OĞUZ VEFAT ETTİ.
Mustafa Oğuz Vefat Etti 02.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
02 Mart 2022 Çarşamba 10:01
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