|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MUSTAFA KEMAL SUCU YAŞ : 67
|Vefat Tarihi
|:
|27 Aralık 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET ALİ SUCU
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5342253221
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ MEHMET ALİ SUCU'NUN OĞLU, MEHMET SALİH SUCU'NUN KARDEŞİ, MEHMET ALİ SUCU'NUN BABASI, MUSTAFA KEMAL SUCU VEFAT ETTİ.
Mustafa Kemal Sucu Vefat Etti 27.12.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
27 Aralık 2021 Pazartesi 09:54
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