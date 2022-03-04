|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MUSTAFA KARAYAZI YAŞ : 82
|Vefat Tarihi
|:
|03 Mart 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET KARAYAZI
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5369740389
|Taziye Adresi
|:
|KAB CAMİ MAHALLESİ, SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ÖMER, MEHMET, ABDURRAHMAN, ABUZER VE VEYSEL KARAYAZI'NIN BABALARI, ESKİ HALCİ RAHMETLİ ÖMER, RAHMETLİ MEHMET VE RAHMETLİ MUSTAFA KARAYAZI'NIN KARDEŞLERİ MUSTAFA KARAYAZI VEFAT ETTİ.
Mustafa Karayazı Vefat Etti 03.03.2022
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
04 Mart 2022 Cuma 09:16
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