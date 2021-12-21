|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MUSTAFA GİCİ YAŞ : 64
|Vefat Tarihi
|:
|21 Aralık 2021 Salı
|Defin Yeri
|:
|YUKARI HASANCIK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT: 11:00 YUKARI HASANCIK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|MAHMUT GİCİ
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5378356643
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|YUKARI HASANCIK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN, YUSUF VE MAHMUT GİCİ'NİN KARDEŞLERİ, VEYSEL VE RECEP GİCİ'NİN BABALARI MUSTAFA GİCİ VEFAT ETTİ.
Mustafa Gici Vefat Etti 21.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
21 Aralık 2021 Salı 10:11
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