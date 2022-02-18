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Mustafa Ekinci Vefat Etti 17.02.2022

ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN ÖLÜM, ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
18 Şubat 2022 Cuma 09:19
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Mustafa Ekinci Vefat Etti 17.02.2022
Vefat Edenin Adı Soyadı : MUSTAFA EKİNCİ YAŞ : 70
Vefat Tarihi : 17 Şubat 2022 Perşembe
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : SAAT - 17:00 YENİ MEZARLIK CAMİİ
Yakını : MEHMET EKİNCİ
Yakınlığı : YEĞENİ
Telefon : 5320594702
Taziye Adresi : KAB CAMİ MAHALLESİ, SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : HASAN EKİNCİ'NİN ABİSİ, MEHMET VE ZEYNAL EKİNCİ'NİN AMCALARI; ABDULLAH, NAZİF VE ÖMER YILDIRIM'IN ENİŞTELERİ MUSTAFA EKİNCİ VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Ekinci Vefat Etti 17.02.2022
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