|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MUSTAFA EKİNCİ YAŞ : 70
|Vefat Tarihi
|:
|17 Şubat 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT - 17:00 YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET EKİNCİ
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5320594702
|Taziye Adresi
|:
|KAB CAMİ MAHALLESİ, SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HASAN EKİNCİ'NİN ABİSİ, MEHMET VE ZEYNAL EKİNCİ'NİN AMCALARI; ABDULLAH, NAZİF VE ÖMER YILDIRIM'IN ENİŞTELERİ MUSTAFA EKİNCİ VEFAT ETTİ.
Mustafa Ekinci Vefat Etti 17.02.2022
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN ÖLÜM, ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
18 Şubat 2022 Cuma 09:19
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