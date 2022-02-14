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Mustafa Ekici Vefat Etti 14.02.2022

ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN ÖLÜM HABERLERİ

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
14 Şubat 2022 Pazartesi 13:42
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Mustafa Ekici Vefat Etti 14.02.2022
Vefat Edenin Adı Soyadı : MUSTAFA EKİCİ YAŞ : 88
Vefat Tarihi : 14 Şubat 2022 Pazartesi
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : 13:30 YENİ MEZARLIK CAMİİ
Yakını : İSMAİL EKİCİ
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5455951928
Taziye Adresi : YEŞİLYURT MAHALLESİ, MARAŞLILAR CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : İSMAİL VE MEHMET EKİCİ'NİN BABALARI, HASAN EKİCİ'NİN ENİŞTESİ, MUKADDER GENÇ VE FATİH TAŞ'IN KAYINBABALARI MUSTAFA EKİCİ VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Ekici Vefat Etti 14.02.2022
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