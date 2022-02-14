|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MUSTAFA EKİCİ YAŞ : 88
|Vefat Tarihi
|:
|14 Şubat 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|13:30 YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|İSMAİL EKİCİ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5455951928
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, MARAŞLILAR CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|İSMAİL VE MEHMET EKİCİ'NİN BABALARI, HASAN EKİCİ'NİN ENİŞTESİ, MUKADDER GENÇ VE FATİH TAŞ'IN KAYINBABALARI MUSTAFA EKİCİ VEFAT ETTİ.
Mustafa Ekici Vefat Etti 14.02.2022
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN ÖLÜM HABERLERİ
adıyamanlılar net
14 Şubat 2022 Pazartesi 13:42
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