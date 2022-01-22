|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MUSTAFA EKBİÇ YAŞ : 55
|Vefat Tarihi
|:
|22 Ocak 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ALPER EKBİÇ
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5436385451
|Taziye Adresi
|:
|YENİPINAR MAHALLESİ, YENİPINAR TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ALPER, EMRE, HÜSEYİN VE FERHAT EKBİÇ'İN AMCALARI, YAŞAR EKBİÇ'İN KARDEŞİ, MUSTAFA EKBİÇ VEFAT ETTİ.
Mustafa Ekbiç Vefat Etti 22.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
22 Ocak 2022 Cumartesi 20:15
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