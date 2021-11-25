|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|MUSTAFA DENİZ YAŞ : 67
|Vefat Tarihi
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|25 Kasım 2021 Perşembe
|Defin Yeri
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|UZUNTEPE (SELİK) KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE UZUNTEPE (SELİK) KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
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|ŞEVKET DENİZ
|Yakınlığı
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|KARDEŞİ
|Telefon
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|5324756948
|Taziye Adresi
|:
|UZUNTEPE (SELİK) KÖYÜ
|Yakınları
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|UZUNTEPE (SELİK) KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ MAHMUT DENİZ'İN OĞLU; KADRİ, ALİ VE FARUK DENİZ'İN BABALARI; HASAN, ŞEVKET, OSMAN VE MEHMET DENİZ'İN ABİLERİ, GAFFARİ VE MEMUR-SEN İL BAŞKANI ALİ DENİZ'İN AMCASIOĞULLARI MUSTAFA DENİZ VEFAT ETTİ.
Mustafa Deniz Vefat Etti 25.11.2021
ADIYAMAN VEFAT
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25 Kasım 2021 Perşembe 13:34
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