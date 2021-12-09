|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MUSTAFA ALTUĞ YAŞ : 74
|Vefat Tarihi
|:
|09 Aralık 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|ANTALYA
|Defin Zamanı
|:
|DEFNEDİLMİŞ
|Yakını
|:
|MEHMET FATİH ALTUĞ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5079274998
|Taziye Adresi
|:
|ANTALYA
|Yakınları
|:
|MEHMET FATİH ALTUĞ'UN BABASI, AK PARTİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ TBMM MİLLİ SAVUNMA KOMİSYON BAŞKANI AHMET AYDIN'IN DAYISI, AFAD ADIYAMAN İL MÜDÜRÜ OSMAN ALTUĞ'UN AMCASI MUSTAFA ALTUĞ VEFAT ETTİ.
Mustafa Altuğ Vefat Etti 09.12.2021
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
09 Aralık 2021 Perşembe 13:11
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