|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MUSTAFA ALBAYRAK YAŞ : 76
|Vefat Tarihi
|:
|26 Aralık 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|MESTAN KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT : 10:30 MESTAN KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ERDAL ALBAYRAK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5335420252
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|DOĞANLI KÖYÜ SAKİNLERİNDEN, MESTO ALBAYRAK'IN OĞLU; HÜSEYİN, YUSUF, ALİ ALBAYRAK VE HATUN ÇITRIK'IN KARDEŞLERİ MUSTAFA ALBAYRAK VEFAT ETTİ.
Mustafa Albayrak Vefat Etti 26.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
27 Aralık 2021 Pazartesi 09:44
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