|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MÜSLÜM İLHAN YAŞ : 70
|Vefat Tarihi
|:
|12 Aralık 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Yakını
|:
|KAYHAN İLHAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5425797701
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HAYDARAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MEVLÜT, YUSUF, MEHMET ALİ VE KAYHAN İLHAN'IN BABALARI MÜSLÜM İLHAN VEFAT ETTİ.
Müslüm İlhan Vefat Etti 12.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
13 Aralık 2021 Pazartesi 09:55
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