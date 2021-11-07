Müslüm Gürbüz Vefat Etti 07.11.2021

Yakınları

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ABDURRAHMAN GÜRBÜZ'ÜN ABİSİ; MUSTAFA, YAŞAR VE HASAN GÜRBÜZ'ÜN BABALARI, ZİYA VE SADİN GÜRBÜZ'ÜN DAYILARI, BEKİR VE ÖMER GÜRBÜZ'ÜN AMCALARI, ŞÜKRÜ TAY'IN DAYISI MÜSLÜM GÜRBÜZ VEFAT ETTİ.