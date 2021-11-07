|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MÜSLÜM GÜRBÜZ YAŞ : 86
|Vefat Tarihi
|:
|07 Kasım 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|AKPINAR KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE AKPINAR KÖYÜ
|Yakını
|:
|HASAN GÜRBÜZ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5354785277
|Taziye Adresi
|:
|AKPINAR KÖYÜ CAMİİ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ABDURRAHMAN GÜRBÜZ'ÜN ABİSİ; MUSTAFA, YAŞAR VE HASAN GÜRBÜZ'ÜN BABALARI, ZİYA VE SADİN GÜRBÜZ'ÜN DAYILARI, BEKİR VE ÖMER GÜRBÜZ'ÜN AMCALARI, ŞÜKRÜ TAY'IN DAYISI MÜSLÜM GÜRBÜZ VEFAT ETTİ.
Müslüm Gürbüz Vefat Etti 07.11.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
07 Kasım 2021 Pazar 20:14
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