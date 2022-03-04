|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MÜSLÜM BAKIR YAŞ : 83
|Vefat Tarihi
|:
|04 Mart 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|SAMSAT KIRMACIK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 10:00 SAMSAT KIRMACIK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|NECMETTİN BAKIR
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5357857926
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|SAMSAT KIRMACIK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN NECMETTİN, MEHMET VE ZİYA BAKIR'IN BABALARI, MÜSLÜM BAKIR VEFAT ETTİ.
Müslüm Bakır Vefat Etti 04.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
04 Mart 2022 Cuma 09:20
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