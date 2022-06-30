Murat Bilgiç Vefat Etti 28.06.2022

Yaş : 50
Defin Yeri : DOYRAN KÖYÜ MEZARLIĞI
Yakını : MÜSLÜM
Yakınlığı : KARDEŞİ
Telefon : 5425300385
Taziye Adresi : ULUCAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : DOYRAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN, BELEDİYE'DEN EMEKLİ MUSTAFA BİLGİÇ'İN OĞLU, MÜSLÜM BİLGİÇ'İN ABİSİ; MAHMUT BİLGİÇ, MUSTAFA VE MEHMET BİLİR'İN YEĞENLERİ, MEHMET SÖNMÜŞ'ÜN KAYINBABASI, MEHMET ORAL, FEYAT YALÇIN, MEHMET ERSOY, REMZİ ÖZSAYIN VE SİNAN YALÇIN'IN KAYINBİRADERLERİ, MEHMET VE NİHAT BİLGİÇ'İN AMCASIOĞULLARI MURAT BİLGİÇ VEFAT ETTİ.