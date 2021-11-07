|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MUKADDES KARAR YAŞ : 68
|Vefat Tarihi
|:
|07 Kasım 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MESUT KARAR
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5055030821
|Taziye Adresi
|:
|ULUCAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MUSTAFA KARAR'IN HANIMI, MESUT VE METİN KARAR'IN ANNELERİ, MUKADDES KARAR VEFAT ETTİ.
Mukaddes Karar Vefat Etti 07.11.2021
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
07 Kasım 2021 Pazar 20:05
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