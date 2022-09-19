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Muharrem Sarıkaya Vefat Etti

ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ

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19 Eylül 2022 Pazartesi 10:16
7 Okunma
Muharrem Sarıkaya Vefat Etti

Yaş : 66

Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI

Yakını : HASAN

Yakınlığı : OĞLU

Telefon : 5059444442

Taziye Adresi : TURGUTREİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN

Yakınları : ZEY KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ DUVARCI ABDURRAHMAN SARIKAYA'NIN OĞLU, HÜSEYİN VE MUSTAFA SARIKAYA'NIN KARDEŞLERİ, CELAL UZUNYOL'UN KAYINBABASI; HASAN, ABDURRAHMAN VE SONER SARIKAYA'NIN BABALARI, YAŞAR KARATOP VE NECATİ DEVRAN'IN KAYNLARI; HALİL, MUSTAFA VE AHMET TAŞKIN'IN ENİŞTELERİ TPAO'DAN EMEKLİ MUHARREM SARIKAYA VEFAT ETTİ.

Anahtar Kelimeler:
Muharrem Sarıkaya Vefat Etti
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