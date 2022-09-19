Muharrem Sarıkaya Vefat Etti

Yaş : 66
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Yakını : HASAN
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5059444442
Taziye Adresi : TURGUTREİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : ZEY KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ DUVARCI ABDURRAHMAN SARIKAYA'NIN OĞLU, HÜSEYİN VE MUSTAFA SARIKAYA'NIN KARDEŞLERİ, CELAL UZUNYOL'UN KAYINBABASI; HASAN, ABDURRAHMAN VE SONER SARIKAYA'NIN BABALARI, YAŞAR KARATOP VE NECATİ DEVRAN'IN KAYNLARI; HALİL, MUSTAFA VE AHMET TAŞKIN'IN ENİŞTELERİ TPAO'DAN EMEKLİ MUHARREM SARIKAYA VEFAT ETTİ.