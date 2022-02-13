|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MUHAMMED MUSTAFA TABAKÇI YAŞ : 28
|Vefat Tarihi
|:
|13 Şubat 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|BARIŞ TABAKÇI
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5426971545
|Taziye Adresi
|:
|ULUCAMİ MAH. KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ORHAN TABAKÇI VE ELİF HATUN BİLEN'İN OĞLU SÜMERBANK'TAN EMEKLİ ARİF, MALİYE PERSONELİ ZÜLKADİR BİLEN, ABUZER VE ARİF TABAKÇI'NIN YEĞENİ GAZETECİ BARI CAN TABAKÇI'NIN ABİSİ GAZETECİ MUHAMMED MUSTAFA TABAKÇI VEFAT ETMİŞTİR.
Muhammed Mustafa Tabakçı Vefat Etti 13.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
13 Şubat 2022 Pazar 11:13
669 Okunma