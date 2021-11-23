|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MESUT KOZAN YAŞ : 39
|Vefat Tarihi
|:
|23 Kasım 2021 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET SAİT KOZAN
|Yakınlığı
|:
|BABASI
|Telefon
|:
|5422210815
|Taziye Adresi
|:
|KAB CAMİ MAHALLESİ, SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KÜRŞAT, MAHİDE VE FERDA KOZAN'IN KARDEŞLERİ, MEHMET SAİT KOZAN'IN OĞLU, İSMAİL VE ZİYA KOZAN'IN YEĞENLERİ MESUT KOZAN VEFAT ETTİ.
Mesut Kozan Vefat Etti 23.11.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
23 Kasım 2021 Salı 10:53
71 Okunma
Rabbim rahmet eylesin inşAllah