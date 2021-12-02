|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MESUT KOCAKAYA YAŞ : 30
|Vefat Tarihi
|:
|02 Aralık 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|SÜLEYMAN KOCAKAYA
|Yakınlığı
|:
|AMCASI
|Telefon
|:
|5378907653
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, MARAŞLILAR CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MUSTAFA KOCAKAYA'NIN OĞLU; NEDİM, NEVZAT, SÜLEYMAN KOCAKAYA, BAHRİ VE MUSTAFA KESRE'NİN YEĞENLERİ, MEHMET VE HASAN KOCAKAYA'NIN KARDEŞLERİ MESUT KOCAKAYA VEFAT ETTİ.
Mesut Kocakaya Vefat Etti 02.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
02 Aralık 2021 Perşembe 11:12
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