|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MERYEM YILDIRIM YAŞI : 95
|Vefat Tarihi
|:
|02 Mart 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ORHAN YILDIRIM
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5366710454
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAHALLESİ, ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ ŞEYH MEHMET YILDIRIM'IN HANIMI; MAHMUT, RAHMETLİ YUSUF, RAHMETLİ ZİYA, ZEKİ, CELAL VE ORHAN YILDIRIM'IN ANNELERİ, FATİH ADIYAMAN, AHMET YENİCE VE MEHMET YILDIRIM'IN KAYINVALİDELERİ, ERKAN YILDIRIM'IN NİNESİ MERYEM YILDIRIM VEFAT ETTİ.
Meryem Yıldırım Vefat Etti 02.03.2022
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adıyamanlılar net
02 Mart 2022 Çarşamba 11:31
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