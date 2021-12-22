|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MELAHAT GÜNEŞ YAŞ : 66
|Vefat Tarihi
|:
|22 Aralık 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|SERDAR GÜNEŞ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5057474924
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAHALLESİ, ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HÜSEYİN GÜNEŞ'İN HANIMI; SERDAR, ESEN, PINAR VE VEYSEL GÜNEŞ'İN ANNELERİ, ADNAN BAYBATMAZ VE NAZİFE GÜNEŞ'İN KAYINVALİDELERİ, MELAHAT GÜNEŞ VEFAT ETTİ.
Melahat Güneş Vefat Etti 22.12.2021
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
22 Aralık 2021 Çarşamba 09:25
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