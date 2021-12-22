|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET YÜKSEL YAŞ : 38
|Vefat Tarihi
|:
|22 Aralık 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|RECEP RENÇBER
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5435843669
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN, RAHMETLİ İBRAHİM YÜKSEL'İN OĞLU; ABUZER, ABDURRAHMAN VE ZİYA YÜKSEL'İN KARDEŞLERİ MEHMET YÜKSEL VEFAT ETTİ.
Mehmet Yüksel Vefat Etti 22.12.2021
ADIYAMAN ÖLÜM HABERLERİ
adıyamanlılar net
22 Aralık 2021 Çarşamba 09:20
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