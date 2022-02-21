|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|MEHMET VARÇİN YAŞ : 37
|Vefat Tarihi
|:
|20 Şubat 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Yakını
|:
|SÜLEYMAN VARÇİN
|Yakınlığı
|:
|AMCASI
|Telefon
|:
|5303220402
|Taziye Adresi
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|KABCAMİ MAH. SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ
|Yakınları
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|EMNİYETTEN EMEKLİ SÜLEYMAN VARÇİN, ABDURRAHMAN, MAHMUT, MEHMET GÜDER, ALİ, ABDURRAHMAN, MUSTAFA VE MAHMUT ŞEKER'iN YEĞENİ SUAT İNAN, ZİYA AKYÜZ VE GAZETECİ ERDAL ÖZKAYNAR'IN KAYINBİRADERİ İTFAİYE MÜD. ALİ DOĞAN'IN DAYISIOĞLU MEHMET ALİ VARÇİN'İN AMCASIOĞLU ALİ RIZA, VEDAT, MUSTAFA, HAKAN VE SEDAT VARÇİN'İN KARDEŞİ YSE'DEN EMEKLİ MERHUM HASAN VARÇİN'İN OĞLU MEHMET VARÇİN VEFAT ETMİŞTİR.
Mehmet Varçin Vefat Etti 20.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
21 Şubat 2022 Pazartesi 10:30
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