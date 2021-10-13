|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|MEHMET TAŞAN YAŞI : 80
|Vefat Tarihi
|:
|13 Ekim 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
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|Defin Zamanı
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|Yakını
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|YAŞAR TAŞAN
|Yakınlığı
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|OĞLU
|Telefon
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|5378277691
|Taziye Adresi
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|TAZİYELERİNİZİ OĞLUNUN KAYITLI NUMARASINDAN İLETEBİLİRSİNİZ.
|Yakınları
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|ADIYAMAN-KAYAÖNÜ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN CENGİZ VE YAŞAR TAŞAN'IN BABALARI MEHMET TAŞAN HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.
Mehmet Taşan Vefat Etti 13.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
13 Ekim 2021 Çarşamba 09:11
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