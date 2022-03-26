|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET SERTDEMİR YAŞ : 77
|Vefat Tarihi
|:
|26 Mart 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|ORMANİÇİ KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE ORMANİÇİ KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ABDULLAH SERTDEMİR
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5459607870
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ORMANİÇİ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN YUSUF ZİYA SERTDEMİR'İN KARDEŞİ; ABDULLAH, MUSTAFA VE ABUZER SERTDEMİR'İN BABALARI, VEYSEL SERTDEMİR'İN AMCASI, NESİF HARAS VE SÜLEYMAN SERT'İN KAYINBABALARI MEHMET SERTDEMİR VEFAT ETTİ.
Mehmet Sertdemir Vefat Etti 26.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
26 Mart 2022 Cumartesi 20:32
7 Okunma